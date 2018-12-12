تأجيل النظر في قضية مقتل منقذ بحري في دمياط لجلسة 12 فبراير المقبل

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قررت محكمة جنايات دمياط، تأجيل نظر القضية رقم 20631 جنايات مركز دمياط المقيدة برقم كلي 1190 لسنة 2017 م، والمتهم فيها كلا من أحمد.ا، وشقيقه محمد، لجلسة 12 فبراير المقبل، للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين بتهمة القتل العمد.



وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما قتل كلا من أحمد.أ،البالغ من العمر22 عاما، صياد، منقذ بحري، وشقيقه محمد، البالغ من العمر37 عاما، منقذ بحري بإحدى الشركات، ومقيمان بقرية الشيخ ضرغام، المدعو صابر علي، مع سبق الإصرار والترصد، حيث أطلقا عليه أعيرة نارية.