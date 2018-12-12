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أحمد حاتم يوضح حقيقة مغازلته لـ"درة" فى "الجونة"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
أحمد حاتم يوضح حقيقة مغازلته لـدرة فى الجونة
أحمد حاتم
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مريم الشريف
 
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علق الفنان أحمد حاتم، على الصورة التى ألتقطت له من مهرجان الجونة، وهو يغازل الفنانة التونسية درة، أن هذه النظرة منه تجاه درة كانت مقصودة، لافتا إلى أنه كان يحرص على حضور فعاليات المهرجان بملابس عادية "شورت وقميص" وفوجىء أن درة بفستان فقرر أن يلتقطوا عده صور وكأنه يغازلها.


وأضاف "حاتم" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" المعروض على قناة ON E، قائلا: اتصورنا وكنت بقولها إية الشياكة دى، ودرة زى القمر، لكن نظرتى كانت مقصودة إنه هزار، وأنا مش بعاكس".
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