بعد حركة التنقلات المحدودة.. تعرف على مساعدي وزير الداخلية الجدد

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، السيرة الذاتية لمساعدي وزير الداخلية الجُدد في محافظات مصر، وذلك بعد حركة التنقلات المحدودة التي أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء أمس، والتي وضعت وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية وروعي فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط.





وتستعرض " الفجر " في تقريرها التالي أبرز المعلومات والسيرة الذاتية لمساعدي وزير الداخلية الجُدد في المحافظات وجاءت كالتالي

اللواء عبدالله خليفة - مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد

اللواء عبدالله خليفة، تخرج في كلية الشرطة، وتدرج في عدة مناصب منها رئيس مباحث مديرية أمن الشرقية ثم تولى مدير مباحث بورسعيد عام 2015، ومدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام في 2016، حتى وصل منصب مدير أمن الشرقية، ليتم ترقيته ليصبح مساعد الوزير لقطاع شمال الصعيد.



اللواء أشرف عز العرب - مدير أمن بني سويف الجديد

ويعتبر اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر السابق ومدير أمن بني سويف الجديد، كان يشغل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر لمدة 10 سنوات، ثم مفتشًا للمباحث بمديرية أمن القاهرة، ثم مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، ومنها إلى مدير مباحث السجون، ثم مديرا لأمن البحر الأحمر في حركة تنقلات الشرطة منذ 5 أشهر ثم مديرا لمديرية أمن بني سويف في حركة التنقلات التي صدرت اليوم الثلاثاء.



- اللواء أشرف حشيش - مدير أمن البحر الأحمر الجديد

أما اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر الجديد، فلقد تدرج في المناصب، حيث عمل بإدارات البحث الجنائي بالقاهرة والجيزة، ثم انتقل للعمل بالأمن العام وقطاع حقوق الإنسان ثم عاد لقطاع الأمن العام في العام الماضي حتى تولى منصب مدير الادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام التي شهدت خلال توليه منصبه طفرة في تنفيذ الأحكام، ثم صدر قرار اليوم بتعيينه مديرا لأمن البحر الأحمر.





- اللواء جرير مصطفى - مدير أمن الشرقية الجديد

كما شملت الحركة تعيين اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، مديرًا لأمن الشرقية، خلفًا للواء عبدالله خليفة.



وبدأ اللواء جرير مصطفى، بوحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، وتدرج بوحدات المباحث وإدارة البحث الجنائي، إلى أن تم تعيينه مديرًا لمباحث الجيزة عام 2013 ونقل لمباحث وزارة الداخلية ثم مديرًا للأمن العام لمنطقتي الجيزة والقاهرة ثم مديرًا لأمن بني سويف، قبل تعيينه اليوم مديرًا لأمن الشرقية.



