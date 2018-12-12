وزير الصناعة: أفاوض الصين للحفاظ على حجم الميزان التجاري لاستيراد النافع فقط

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قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن كل شئ مستورد له كود، ويقوم بإعطاء مركز تحديث الصناعة دور أخر غير الأبحاث، مثل عمل أكواد للواردات ومعرفة البديل لها لتقليل الواردات.



وأضاف "نصار"، خلال حواره برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه يتفاوض مع الصين التى لها واردات كثيرة لمصر، وليست ذات نفع، للحفاظ على الميزان التجاري لإستيراد النافع فقط.



وتابع أن الجانب الصيني يحاول أن يتهرب من ذلك بزعم أنه ليس له سلطان على القطاع الخاص، ونحاول ان نتوافق على هذا الأمر.

