بعد تتويجهم ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة.. محمد إبراهيم وكريم عراقي يروون للفجر الرياضي طموحاتهم مع اللعبة

"ما خُلقنا لنيأس والله وكيلنا.. خُلقنا لنخوض الحياة مطمئنين واثقين به و بتدابيره وإن طال وقوفنا فـ مدده وكرمه أطول".





عبر البطل الصغير كريم عراقي عن فرحته بالحصول علي المدالية الذهبية كأول جمهورية ناشئين وثاني مجموعته في الرجال مختتماً أن القادم أفضل باذن الله.





اللاعب الصغير ابن محافظة الإسماعيلية أكد في حديثه الخاص لـ "الفجر الرياضي" أن فوزه الأخير ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة جاء بعد الكثير من العناء والاجتهاد خاصةً أن البطولة أقيمت في محافظة بورسعيد.





وتوجه كريم بالشكر لوالدته التي تدعمه بشكل دائم وتذلل له العقبات التي قد تعترض مسيرته.





بينما أردف محمد إبراهيم الحاصل في البطولة ذاتها علي الميدالية الفضية أنه يحلم بتمثيل نادي الاتحاد السكندري الذي يعشقه ويمثل له الكثير ويتمني أن يكون فيه مستقبلاً ألعاب لمتحدي الإعاقة خاصةً أن كل من يقابلونه يعتقدون أنه يلعب في صفوف الاتحاد السكندري مما يسعده للغاية.





وتابع في حديثه الخاص لـ "الفجر الرياضي" أن هناك صعوبات تواجههم بالفعل خاصة الإقامة والمواصلات وأن مؤسسة الحسن التي يلعب باسمها بقيادة الأستاذة مي زين العابدين توفر لهم الكثير.





واختتم: "نتمرن في نادي البنك الأهلي.. ليست هذه أول بطولة لي ولن تكون الأخيرة فطموحي لا حدود له وأشكركم علي دعمكم الدائم فهذا ما نحتاجه".



