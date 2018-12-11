ركلات الترجيح تقصي الإسماعيلي من البطولة العربية وتبتسم للرجاء

ودع فريق الإسماعيلي المصري البطولة العربية للأندية بعد الخسارة من الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح (4-2)، اليوم الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.









سيطر التعادل السلبي على أحداث شو طي المباراة على مدار الـ90 دقيقة بعدما فشل كلا الفريقين في تسجيل أي هدف.









واضطر الفريقان لخوض ركلات الجزاء الترجيحية ، لنهاية مباراة الذهاب في ثمن نهائي البطولة العربية، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.





