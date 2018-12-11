جوتيريس يحضر ختام محادثات اليمن

قال مصدر مفوض من الأمم المتحدة الثلاثاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس سيحضر ختام محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد يوم الخميس.







وتستضيف السويد محادثات منذ عدة أيام برعاية الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن، وهي الأولى منذ عامين.