جوتيريس يحضر ختام محادثات اليمن
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:31 م
وكالات
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قال مصدر مفوض من الأمم المتحدة الثلاثاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس سيحضر ختام محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد يوم الخميس.
وتستضيف السويد محادثات منذ عدة أيام برعاية الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن، وهي الأولى منذ عامين.
وتستضيف السويد محادثات منذ عدة أيام برعاية الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن، وهي الأولى منذ عامين.
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