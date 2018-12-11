الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء غد الأربعاء بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه في الثالثة عصر غد الأربعاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة، على أن يدخل في معسكر مغلق عقب المران.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة التونسي صادق السالمي. ويعاونه؛ الليبي عطيه أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل، لإدارة المباراة.





ويعدّ صادق السالمي أحد الوجوه الشابّة في عالم التحكيم الإفريقي. فهو من مواليد ولاية القيروان في عام 1984. ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل «تقني صيانة».





استهل مشواره في التحكيم في عام 2001. بدأ بإدارة مباريات الدرجة الثانية في الدوري التونسي موسم 2011-2012، ثم ظهر في دوري المحترفين في موسم 2013-2014، ومن ثمّ، نال الشارة الدولية في عام 2015.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.