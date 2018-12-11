"التموين": إعادة 230 ألف لمنظومة الدعم بعد حذفهم

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أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه تم البدء في المرحلة الأولى لإعادة المحذوفين للبطاقات التموينية في 9 ديسمبر، مشيرًا إلى أنه تم قبول 178 ألف طلب تظلم، بإجمالي 232 ألف مستفيد.



وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إن مكاتب التموين مازالت تستقبل تظلمات المواطنين الذين تم وقف بطاقاتهم التموينية.



وأضاف أن الوزارة مازالت تستقبل التظلمات خلال هذا الشهر ولم تتوقف عنها، كاشفا أنه تمت إعادة ما يقرب من 230 ألف بطاقة كانت متوقفة خلال عملية فحص البطاقات الفترة الماضية، وأن الوزارة مازالت تعمل على إعادة البطاقات التي تم وقفها بسبب تصحيح البيانات.



