ليفربول ونابولي بث مباشر | يلا شوت | محمد صلاح | بين سبورت | كورة لايف | يلا شوت | اون لاين
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:27 م
محمد الشيخ
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ليفربول ونابولي بث مباشر | يلا شوت | محمد صلاح | بين سبورت | كورة لايف | يلا شوت | اون لاين
يقدم موقع الفجر لايف خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة ليفربول ونابولي بدون تقطيع عبر موقع الفجر لايف وتوقيت مباشر ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.
موعد ليفربول ونابولي
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
القنوات الناقلة ليفربول ونابولي
ليفربول Vs نابولي.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : آنفيلد .
المعلق : احمد الطيب .
مشاهدة ليفربول ونابولي
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر ليفربول ونابولي
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