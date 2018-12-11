تواصل- السعودية| ضبط قائد مركبة تحوي أدوية غير مرخصة في نجران

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تمكن مرور نجران من ضبط قائد مركبة من نوع “كيا ” خصوصي سيدان على طريق الملك عبدالله “الرديف” بداخلها كمية أدوية ومستحضرات طبية، بدون تصريح.

وأوضح المرور أن المركبة غير مهيأة لنقل الأدوية، وتم تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

المصدر:- صحيفة تواصل