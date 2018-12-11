تواصل- السعودية| ضبط قائد مركبة تحوي أدوية غير مرخصة في نجران
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:25 م
الفجر السعودي
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تمكن مرور نجران
من ضبط قائد مركبة من نوع “كيا ” خصوصي سيدان على طريق الملك عبدالله “الرديف” بداخلها
كمية أدوية ومستحضرات طبية، بدون تصريح.
وأوضح المرور أن
المركبة غير مهيأة لنقل الأدوية، وتم تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
المصدر:- صحيفة تواصل
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