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تواصل- السعودية| ضبط قائد مركبة تحوي أدوية غير مرخصة في نجران

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:25 م
تواصل- السعودية| ضبط قائد مركبة تحوي أدوية غير مرخصة في نجران
صورة أرشيفية
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تمكن مرور نجران من ضبط قائد مركبة من نوع “كيا ” خصوصي سيدان على طريق الملك عبدالله “الرديف” بداخلها كمية أدوية ومستحضرات طبية، بدون تصريح.

 

وأوضح المرور أن المركبة غير مهيأة لنقل الأدوية، وتم تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

 

المصدر:- صحيفة تواصل

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