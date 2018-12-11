القادسية السعودي يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا

أعلن نادي القادسية، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي جورجي دا سيلفا لتمثيل الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية.





وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفريق ضم اللاعب جورجي دا سيلفا، والذي يملك خبرة في الدوري السعودي، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الباطن.



