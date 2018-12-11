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القادسية السعودي يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:21 م
القادسية السعودي يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا
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عمر عبدالعزيز
 
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أعلن نادي القادسية، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي جورجي دا سيلفا لتمثيل الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفريق ضم اللاعب جورجي دا سيلفا، والذي يملك خبرة في الدوري السعودي، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الباطن.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق للاعب جورجي دا سيلفا تمثيل العديد من الفرق، مثل "بيركيركارا المالطي، تاركسين المالطي، دايجو الكوري الجنوبي، جوهر ماليزيا".
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