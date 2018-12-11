العضلة الخلفية تضرب مدافع الإسماعيلي

تعرض محمد مجدى مدافع الإسماعيلى الشاب، للإصابة فى مباراة فريقه أمام الرجاء المقامة حاليًا، فى آخر منافسات إياب دور الـ 16 بكأس العرب للأندية الأبطال.









ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء بعد أن شعر بآلام فى العضلة الخلفية، خلال المباراة التى تقام على ملعب محمد الخامس.









ودفع الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، بمحمد هاشم بدلًا من مدافعه الأساسى فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء.



