"حماية المستهلك": خاطبنا الهيئة الوطنية للإعلام لوقف الإعلانات المضللة بالتليفزيون
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:22 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد يراقب مصداقية الإعلانات المختلفة.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد وضع ضوابط عديدة لمواجهة ظاهرة الإعلانات الوهمية.
وأردف: "خاطبنا الهيئة الوطنية للإعلام لوقف الإعلانات المضللة بالتليفزيون".
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