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+محمدصلاح+ مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم +يلاشوت+

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:05 م
+محمدصلاح+ مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم +يلاشوت+
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محمد الشيخ
 
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+محمدصلاح+ مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم +يلاشوت+
وتتنافس فرق ليفربول، ونابولي، وباريس سان جيرمان، على حجز بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يحل الأخير ضيفًا على النجم الأحمر، الذي يأمل في الانتقال للدوري الأوروبي.

ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، أمام سان جيرمان الثاني بـ8 نقاط، ثم يأتي ليفربول بـ6 نقاط، فالنجم الأحمر 4 نقاط.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي
قناة ARD Das Erste HD الألمانية وقناة ZDF الألمانية وقناة Idman وقناة AZ Tv وقناة IRIB Tv3 وقناة Armenia Region وقناة 3 Sport.



مشاهدة ليفربول ونابولي
يبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي لمباراة اليوم 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.

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