+محمدصلاح+ مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم +يلاشوت+

وتتنافس فرق ليفربول، ونابولي، وباريس سان جيرمان، على حجز بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يحل الأخير ضيفًا على النجم الأحمر، الذي يأمل في الانتقال للدوري الأوروبي.

ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، أمام سان جيرمان الثاني بـ8 نقاط، ثم يأتي ليفربول بـ6 نقاط، فالنجم الأحمر 4 نقاط.