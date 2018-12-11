أسعار النفط ترتفع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار النفط بعد جلسة متقلبة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد بأكثر من 1% مع إشارات تراجع الإمدادات في ليبيا.





وخفف تعافي الأسهم العالمية بعض الضغوط على أسعار النفط، ولكن تأرجح الأسهم الأمريكية بين الصعود والهبوط خلال التعاملات جعل الخام يُقلص مكاسبه.





وكانت أسعار الخام قد تلقت الدعم أيضاً من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في لسيبا حالة القوة القاهرة على الصادرات من حقل شرارة النفطي، وذلك بعد الاستيلاء عليه من ميليشيات محلية، الأمر الذي سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدّر بحوالي 315 ألف برميل.





ويترقب المستثمرون إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية من قبل إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.





وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3% إلى 51.65 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 52.43 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد، و50.70 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 7:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 60.29 دولار للبرميل.



