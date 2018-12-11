أسعار النفط ترتفع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:01 م
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط بعد جلسة متقلبة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد بأكثر من 1% مع إشارات تراجع الإمدادات في ليبيا.
وخفف تعافي الأسهم العالمية بعض الضغوط على أسعار النفط، ولكن تأرجح الأسهم الأمريكية بين الصعود والهبوط خلال التعاملات جعل الخام يُقلص مكاسبه.
وكانت أسعار الخام قد تلقت الدعم أيضاً من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في لسيبا حالة القوة القاهرة على الصادرات من حقل شرارة النفطي، وذلك بعد الاستيلاء عليه من ميليشيات محلية، الأمر الذي سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدّر بحوالي 315 ألف برميل.
ويترقب المستثمرون إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية من قبل إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.
وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3% إلى 51.65 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 52.43 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد، و50.70 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط خلال التعاملات.
وبحلول الساعة 7:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 60.29 دولار للبرميل.
خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها بشأن أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، كما تراجعت توقعاتها لإنتاج الخام بالولايات المتحدة في 2018.
وكشفت الوكالة في تقرير توقعات الطاقة قصير الآجل والصادر اليوم الثلاثاء، أن متوسط أسعار الخام الأمريكي "نايمكس" سيبلغ 65.18 دولار للبرميل خلال العام الجاري بنسبة هبوط 2.4% عن توقعاتها لشهر نوفمبر الماضي.
وبالنسبة للعام المقبل، خفضت إدارة معلومات الطاقة نظرتها المستقبلية بشأن متوسط سعر "نايمكس" إلى 54.19 دولار للبرميل وهو ما يمثل هبوطاً قوياً يبلغ 16.4% عن التوقعات السابقة.
كما خفضت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لمتوسك سعر خام "برنت" القياسي إلى 71.30 دولار للبرميل في 2018 بنسبة هبوط 2.3% عن التوقعات السابقة.
فيما خفضت توقعاتها لعام 2019 بشأن متوسط سعر خام "برنت" إلى 61 دولار للبرميل بنسبة هبوط 15.2% عن التوقعات السابقة.
أما على مستوى الإنتاج، فتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة النفطي 10.88 مليون برميل يومياً خلال هذا العام بانخفاض قدره 0.1% عن نظرتها المستقبلية في الشهر الماضي.
وبالنسبة لعام 2019، أبقت الإدارة توقعات متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط عند 12.06 مليون برميل يومياً وهي نفس التقديرات السابقة.
وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.9% إلى 51.48 دولار للبرميل.
وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.3% مسجلاً 60.16 دولار للبرميل.
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