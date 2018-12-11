التخطيط لاغتيال الزواري تم في 2015 والتحضير الفعلي بجوان 2016

أشار مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية، إلى أنّ 'سليم بوزيد' أو 'فتحي ميدو' هما إسمان مستعاران لنفس الشخص، وأنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من الوصول إلى صورة لأحد منفذي العملية.





كما أكّد بالندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بخصوص ملف الشهيد محمد الزواري الذي تعرض للإغتيال، على أنّ العواصم الأوربية التي تم فيها التخطيط لعملية الإغتيال هي روما وسويسرا وفيانا وبودابسك، ونيويورك.





و أشار إلى أنّ مجموعة الإعداد اللوجستي وضعت مخطتان، 'مخطط أ' و'مخطط ب' لاغتيال الشهيد محمد الزواري.





كما أكّد أنّه طُلب من 'سالم السعداوي' و'سامي المليان' إقتناء سيارات، غير أن 'سالم' و'سامي' إنتابهما الشك في الأمر ورفضا تسليم سيارات بأسمائهما دون معرفة السبب، فتوجها إلى مها بن حمودة وطلبا منها القيام بذلك مقابل مبلغ مالي مغري، وهو ما نفّذته.



