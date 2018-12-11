عاجل.. انطلاق مباراة ليفربول ونابولي (شووت لايف) دوري أبطال أوروبا أهم مباريات اليوم لايف

أبدى فابيو كانافارو، لاعب نابولي السابق، تمنياته بتأهل فريق الجنوب على حساب ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كانافارو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مثل هذه المباريات تكون سهلة بالنسبة للمدرب اثناء الإعداد لها،

أبدى فابيو كانافارو، لاعب نابولي السابق، تمنياته بتأهل فريق الجنوب على حساب ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كانافارو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مثل هذه المباريات تكون سهلة بالنسبة للمدرب اثناء الإعداد لها، لأن الجميع يريد اللعب".

وأضاف: "اَمل أن يتمكن نابولي من التأهل. ليفربول ليس فريقًا بسيطًا وسيلعب في ملعب معقد، يجب ألا يفقد اللاعبون تركيزهم أبدًا ويحاولون استغلال كل فرصة، ويعرفون أن المباراة ستستمر حتى الدقيقة 95".

وعن اللعب على ملعب أنفيلد، صرح كانافارو: "إذا اعتدت على ملعب سان باولو (معقل نابولي)، كل شيء اَخر يكون مجرد نزهة".

لأن الجميع يريد اللعب".

وأضاف: "اَمل أن يتمكن نابولي من التأهل. ليفربول ليس فريقًا بسيطًا وسيلعب في ملعب معقد، يجب ألا يفقد اللاعبون تركيزهم أبدًا ويحاولون استغلال كل فرصة، ويعرفون أن المباراة ستستمر حتى الدقيقة 95".

وعن اللعب على ملعب أنفيلد، صرح كانافارو: "إذا اعتدت على ملعب سان باولو (معقل نابولي)، كل شيء اَخر يكون مجرد نزهة".