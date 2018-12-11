روائع قيثارة الغناء "ليلى مراد" في احتفالية القومي للمسرح بالهناجر (صور)

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الفنانة الراحلة ليلى مراد، تحت إشراف فارس عبد المنعم مدير عام المركز القومى للمسرح والموسيقى الفنون الشعبية، وذلك اليوم الاثنين، بمسرح مركز الهناجر للفنون .

بحضور الموسيقار منير الوسيمى، والفنانة رجاء حسين، والفنانة آمال رمزى، والدكتور جمال نوفل أستاذ الموسيقى بجامعة حلوان، والفنان التشكيلى الدكتور جمال الموجى، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، والفنانة عزة لبيب، وناهد الدفراوى رئيس جمعية المتحابين فى الله، الإعلامية إلهام الغندور، ومنيرة أباظة شقيقة الفنان رشدى أباظة، وعدد كبير من الإعلاميين وعشاق صوت الفنانة ليلى مراد .

وقدمت الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مقطوعات موسيقية لأشهر أغانى ليلى مراد، وباقة من أروع أغانيها منها الحب جميل تغنى بها المطرب أحمد محسن، وتغنت المطربة أنغام مصطفى بأغنية ياأعز من عينى، ليه خلتنى أحبك، أنا قلبى دليلى، يارايحين للنبى الغالى، سنتين وأنا حايل فيك .

كما تغنت أنغام مصطفى بمصاحبة المايسترو إيهاب عبد الحميد على آلة الكمان بأغنية عهد الهوى، واختتم الحفل بدويتو"شحات الغرام" لأحمد محسن وأنغام مصطفى .