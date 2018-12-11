



يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول YALLA SHOOT NOW

تحسم مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات البطاقات المتبقية الليلة وغدا، ليسدل الستار على منافسات دور المجموعات بانتظار قرعة الأدوار الإقصائية للبطولة. علما بأن مباريات الليلة ستحسم ثلاثا من هذه البطاقات الأربع، والبطاقة الرابعة ستحسمها مباريات الغد.

وبينما حجزت معظم الفرق الكبيرة مقاعدها بالدور الثاني، يخوض ليفربول وإنتر ميلان وفرق أخرى كبيرة الجولة الحاسمة على الفرصة الأخيرة أملا في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ويحتاج ليفربول -الفائز باللقب خمس مرات سابقة- إلى الفوز على نابولي للعبور إلى الأدوار الإقصائية، وكذلك إنتر ميلان -الذي توج بآخر ألقابه بالبطولة عام 2010- يسعى لتحقيق نتيجة أمام ضيفه أيندهوفن أفضل من التي يحققها توتنهام أمام مضيفه برشلونة.

وفي المجموعة الثالثة التي يتصدرها نابولي بتسع نقاط مقابل ثماني نقاط لباريس سان جيرمان وست نقاط لليفربول وأربع نقاط لفريق النجم الأحمر الصربي، ستكون المواجهة بين ليفربول ونابولي غاية في الصعوبة لكونها حاسمة لفرص كليهما.

وإذا لم يحقق ليفربول الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، سيودع البطولة التي وصل لمباراتها النهائية الموسم الماضي.