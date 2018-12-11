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نيفيل يستعيد ذكريات سقوط جيرارد خلال المباراة التاريخية أمام تشيلسي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:48 م
نيفيل يستعيد ذكريات سقوط جيرارد خلال المباراة التاريخية أمام تشيلسي
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث النجم الانجليزي السابق، جاري نيفيل، عن سقوط مواطنه جيرارد لاعب ليفربول السابق أمام تشيلسي، مشيرًا لاعتقاده في ذلك الوقت الأمر بأنه جرح الكثير من عشاق ليفربول وجيرارد شخصيًا.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "أعتقد ان مينيوليه كان يمكنه أن يتعامل مع الهجمة بشكل افضل، اعتقد لو تكررت نفس الهجمة مع أليسون في هذا الموسم سيصد الكرة، كان هدفًا رائعًا من ديمبا با".

وأضاف قائلاً: "أليسون رائع في هذا الموسم، لا أعتقد ان أحد القى اللوم على مينيوليه في تلك اللحظة، أعتقد لا يمكنك القاء اللوم على جيرارد، لا اعتقد أنه يمكنك القول أن جيرارد اخطأ، لحظة سقوط جيرارد لا اعتقد أن أي شخص فكر في ديمبا با الذي وجد نفسه امام المرمى".
المزيد عن: مينوليه ليفربول ديمبا با جيرارد جاري نيفيل تشيلسي
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