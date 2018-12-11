نيفيل يستعيد ذكريات سقوط جيرارد خلال المباراة التاريخية أمام تشيلسي

تحدث النجم الانجليزي السابق، جاري نيفيل، عن سقوط مواطنه جيرارد لاعب ليفربول السابق أمام تشيلسي، مشيرًا لاعتقاده في ذلك الوقت الأمر بأنه جرح الكثير من عشاق ليفربول وجيرارد شخصيًا.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "أعتقد ان مينيوليه كان يمكنه أن يتعامل مع الهجمة بشكل افضل، اعتقد لو تكررت نفس الهجمة مع أليسون في هذا الموسم سيصد الكرة، كان هدفًا رائعًا من ديمبا با".



