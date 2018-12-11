الوئام- السعودية| "التعليم": إطلاق خدمة بطاقة الترقية في برنامج "فارس" للمستحقين

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أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في نظام فارس، خدمة بطاقة الترقية للموظفين المستحقين، لجميع الكادر الاداري المستوفي للشروط.

وأوضحت أن الشروط هي أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم من قبل في نظام فارس، وكذلك مرور أربعة أعوام كاملةعلى تعينه أو الترقية الحالية، مع ملاحظة عدم رفع طلب جديد لكل من سبق له التقديم في فارس ولم يتم ترقيته.

المصدر:- صحيفة الوئام