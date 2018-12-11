قنصل فلسطين: "السيسي" والقوات المسلحة وقفا ضد الإرهاب ومنعا التقسيم

قال السفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية: تغمرنا السعادة بتشريف الحضور لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقفت ضد الإرهاب ومنعت تقسيم الدول العربية.





جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي عقد بالقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية "مسرح سيد درويش"، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورولا معايعة وزيرة السياحة الفلسطينية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





وأضاف البداس ، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو يوم أقرته منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدل على مثابرة الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض، وأن دولة فلسطين لها شعبا يحميها وقيادة تسير على الدرب منذ قيادة الرئيس ياسر عرفات، وبعده الرئيس محمود عباس أبومازن، مضيفا أننا أصحاب الأرض ولن تموت حريتنا، موعدنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تحيا القدس تحيا فلسطين وتحيا الأمة العربية.



