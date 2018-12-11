مؤسسة "فلهم هانسن فوندن" الدنماركية تكرم الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة

كرمت مؤسسة "فلهم هانسن فوندن" بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة، تقديرا لمجهوداتها فى مجال الموسيقى المعاصرة وما أنجزته فى هذا المجال طوال تاريخها الموسيقى فى دول أوروبا ومصر.

أشادت المؤسسة بما قدمته الجمعية من نشاط موسيقى، كان له كبير الأثر فى ربط المشهد الثقافى للموسيقى المعاصرة فى العالم العربى والمشهد الأوروبى بشكل كبير، الذى يعد من متطلبات هذا العصر لتواجد واستمرار التواصل الثقافى بين الدول المختلفة، وخاصة بين مصر ودول أوروبا .

وقد أهدى التكريم للدكتور شريف الرزاز، رئيس ومؤسس الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة، ممثلا عن الجمعية وذلك من قبل ابنة المؤلف الموسيقى الدنماركى الشهير" فلهم هانسن فوندن " والذى خصص كل ثروته لدعم الموسيقى المعاصرة فى بلده، وتعد الجمعية هى الوحيدة من خارج الدنمارك التى كرمت فى مبنى بلدية كوبنهاجن بوسط العاصمة.

وسوف تدعم مؤسسة "فلهم هانسن فوندن " مهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة فى دورته القادمة، كما سيحظى المهرجان بحضور مجموعة أتيلاس سينفونيتا .

من المقرر أن يحتفل مهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة في نسخته السابعة المقامة فى الفترة من التاسع الى الخامس عشر من شهر أبريل 2019 بدول شمال أوروبا أو ما يطلق عليها الدول الاسكندنافية، وخاصة الدنمارك و النوريج.

يعتبر ذلك أكبر تمثيل لهذه الدول فى مجال الموسيقى المعاصرة فى الشرق الأوسط، ويستمر التعاون فى نسخة المهرجان بعام ٢٠٢٠ بالتركيز على السويد وفنلندا وإيسلندا.