الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر "يلا شوت"
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:50 م
عمرو عادل
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الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر "يلا شوت"بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي فى دورى أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، الجولة الأخيرة من دورى المجموعات، والتى سيتحدد على أثرها من الفريقين الذين سيلحقا بباقى الفرق فى دور ال16،المباراة ستقام فى مدينة ليفربول على ملعب الانفيلد، وليس أمام فريق ليفربول فرصة سوى الفوز على فريق نابولى الليلة حتى يضمن الصعود.
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مباراة ليفربول ونابولى فى دورى أبطال أوروبا سوف تبدأ فى تمام العاشرة مشاء بتوقيت مصر والسودان وفلسطين و الأردن، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والعراق والكويت واليمن وقطر ، الثانية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.
الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ونابولي | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر "يلا شوت"
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