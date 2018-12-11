يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان كورة لايف اون لاين

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على مدار الجولات الخمس الماضية، حسم 12 فريقا بطاقات التأهل إلى الدور الثاني (دور الـ 16) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولا يزال الصراع مشتعلا بين 7 فرق على البطاقات الأربع المتبقية.

وتحسم مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات البطاقات المتبقية الليلة وغدا، ليسدل الستار على منافسات دور المجموعات بانتظار قرعة الأدوار الإقصائية للبطولة. علما بأن مباريات الليلة ستحسم ثلاثا من هذه البطاقات الأربع، والبطاقة الرابعة ستحسمها مباريات الغد.

وبينما حجزت معظم الفرق الكبيرة مقاعدها بالدور الثاني، يخوض ليفربول وإنتر ميلان وفرق أخرى كبيرة الجولة الحاسمة على الفرصة الأخيرة أملا في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ويحتاج ليفربول -الفائز باللقب خمس مرات سابقة- إلى الفوز على نابولي للعبور إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المجموعة الثالثة التي يتصدرها نابولي بتسع نقاط مقابل ثماني نقاط لباريس سان جيرمان وست نقاط لليفربول وأربع نقاط لفريق النجم الأحمر الصربي، ستكون المواجهة بين ليفربول ونابولي غاية في الصعوبة لكونها حاسمة لفرص كليهما.

وإذا لم يحقق ليفربول الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، سيودع البطولة التي وصل لمباراتها النهائية الموسم الماضي.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه "قد يشعر اللاعبون بالآثار لشديدة للمباراتين الماضيتين.. سنحرص على خوض المباراة بأفضل حالة انتعاش وأن نقدم كل ما بوسعنا أمام نابولي".

وفي المقابل، أكد نابولي أنه يعتزم خوض المباراة بطابع هجومي رغم حاجته للتعادل فقط المدير الفني للفريق "ستكون مباراة قوية وصعبة للغاية.. سنخوضها بطريقة لعبنا المعتادة".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يحتاج سان جيرمان للفوز على مضيفه النجم الأحمر بغض النظر عن نتيجة مواجهة ليفربول ونابولي.

كما يستطيع سان جيرمان انتزاع صدارة المجموعة بهذا الفوز بشرط ألا يحقق نابولي الفوز على ليفربول.