ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ونابولي BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع

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سخر درايس ميرتينز، نجم نابولي الإيطالي، من اللافتة الشهيرة لليفربول الإنجليزي، المتواجدة في النفق المؤدي إلى ملعب أنفيلد، قبل مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث ميرتينز، في تصريحات لصحيفة

، عن أفضل ذكرياته في ملعب أنفيلد، عندما جاء إلى معقل ليفربول، مع ناديه السابق، أوتريخت الهولندي، في عام 2010، لمواجهة الريدز في إطار الدوري الأوروبي.

وقال ميرتينز "الذكرى الأقوى بالنسبة لي، إنهم قالوا بأن هناك لافتة يتحدث عنها الجميع، وتحمل عبارة (هذا هو آنفيلد)، أعتقدت أنها ستكون كبيرة للغاية".

وأضاف "لقد خرجت من النفق المؤدي للملعب وسألت أين هذا الشيء؟، قالوا لي إنني مررت عليها بالفعل ولم ألاحظها".

وتابع ميرتينز "بين شوطي المباراة، نظرت إلى اللافتة، وبدت لي صغيرة للغاية، مما أثار دهشتي واستغرابي".

يذكر أن اللافتة تغيرت الآن، وتم إضافة عبارة بيل شانكلي التي تقول "هذه هنا من أجل تذكير اللاعبين لأي فريق يمثلون، وتذكير المنافس أمام من يخوض المباراة".





تايمز