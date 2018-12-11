أسعار الذهب تتراجع عند التسوية بعد جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:44 م
وكالات
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هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات التجارة، وكان المعدن الأصفر قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات مع تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض من وتيرة رفع معدلات الفائدة في العام المقبل، قبل أن يهبط مع تحول العملة الأمريكية للارتفاع.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بثلاث زيادات لمعدل الفائدة في العام المقبل، في الوقت الذي رفع فيه البنك تكاليف الاقتراض 3 مرات حتى الآن في 2018 مع توقعات قوية بزيادة أخرى في الشهر الجاري.
وشهد الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم تطورات إيجابية اليوم، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات مثمرة للغاية مع الصين في ظل إعلان وزارة التجارة الصينية حدوث تواصل عبر الهاتف بين كبار المسؤولين في الجانبين.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بعكس توقعات استقرارها خلال نوفمبر الماضي.
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.2% إلى 1247.20 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى مستوى 1255.10 دولار للأوقية خلال التعاملات.
وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً بنحو 0.07% إلى 1243.63 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 97.423.
يذكر أن لمعدن الذهب قيمة جوهرية كبيرة منذ آلاف السنين ولا يزال حتى يومنا هذا يحتل هذه المكانة العالية، وذلك بسبب خصائصه التى تجعله فى مقدمة المعادن الثمينة حيث أنه لا يزال محتفظ بقيمته على مر العصور، كما أن العقيدة الراسخة فى أذهان الناس أن الذهب هو الوسيلة الوحيدة لتمرير والحفاظ على الثروة من جيل لآخر.
في أوقات التوتر السياسى والاقتصادى وأيضًا الكوارث الطبيعية يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق وكمخزن للقيمة، كما يستخدم أيضًا كوسيلة للتحوط ضد معدلات التضخم المرتفعة.
إذا كنت تريد أن يكون الذهب جزء من محفظتك الاستثمارية يمكنك الاختيار من بين العديد من خيارات الاستثمار في الذهب حيث كل منها له خصائص استثمارية مختلفة.
وفي هذا المقال نقدم العديد من الطرق للاستثمار فى معدن الذهب، واستنادًا على مستوى خبرتك بالسوق ومعرفتك بتلك الطرق سيكون أحدها مناسبًا لك للاستثمار:
1- سبائك الذهب وامتلاكها مباشرة
الذهب هو المال الحقيقي الوحيد ولا يمكن تغيير قيمته ولا السيطرة عليه من قبل الحكومة وذلك بسب خروج الحكومات عن المعيار الذهبي، وتخضع قيمة الذهب لقوى العرض والطلب، يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق امتلاكه مباشرة كسبائك ذهبية أو عملات أو مجوهرات والاحتفاظ به لفترات طويلة ثم بيعه عند الأسعار العالية دون وجود أى وسيط بينك وبين استثماراتك، ولكن العيب الأساسى فى هذه الطريقة هي عدم تحقيق أرباح سريعة لأن الأمر يحتاج إلى وقت بالإضافة إلى التكلفة التى تتحملها لتخزينه بمكان آمن.
2- صناديق الذهب
تمثل صناديق الذهب أكثر الطرق إثارة للاستثمار فى الذهب فهى وسيلة فعالة لتحقيق المكاسب وأقل تكلفة حيث توفر أكبر قدر من الرافعة المالية، يمكن للمستثمر أن يحصل على الذهب عن طريق صناديق الاستثمار المشتركة التي تشتري الذهب أو باستخدام الصناديق المتداولة فى البورصة وسوق الفوركس وهي نوع من الصناديق المشتركة التى تتداول فى البورصة مثل الأسهم العادية وتقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة عملية جدًا للاحتفاظ بالذهب فى محفظة استثمارية.
3- العقود الآجلة
العقود الآجلة للذهب تستخدم الذهب كأصل أساسى وهي بديل منخفض التكلفة، وهي عقود تنتهي في مرحلة معينة فى المستقبل، ويمنح العقد الآجل للذهب للمشترى الحق فى شراء الذهب الفعلي في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويتم تداول العقود الآجلة في البورصة.
4- أسهم فى شركات تعدين الذهب
قد تبدو وسيلة جيدة للاستثمار فى الذهب حيث تتملك أسهم فى شركات تعدين الذهب وبيعها دون الحصول مباشرة على الذهب.
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