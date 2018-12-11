أسعار الذهب تتراجع عند التسوية بعد جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء

هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات التجارة، وكان المعدن الأصفر قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات مع تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض من وتيرة رفع معدلات الفائدة في العام المقبل، قبل أن يهبط مع تحول العملة الأمريكية للارتفاع.





ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بثلاث زيادات لمعدل الفائدة في العام المقبل، في الوقت الذي رفع فيه البنك تكاليف الاقتراض 3 مرات حتى الآن في 2018 مع توقعات قوية بزيادة أخرى في الشهر الجاري.





وشهد الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم تطورات إيجابية اليوم، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات مثمرة للغاية مع الصين في ظل إعلان وزارة التجارة الصينية حدوث تواصل عبر الهاتف بين كبار المسؤولين في الجانبين.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بعكس توقعات استقرارها خلال نوفمبر الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.2% إلى 1247.20 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى مستوى 1255.10 دولار للأوقية خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً بنحو 0.07% إلى 1243.63 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 97.423.



