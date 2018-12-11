يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي بدون تقطيع، مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يوتيوب ليفربول مباشر yalla shoot محمد صلاح ليفربول ونابولي اليوم كورة اون لاين، مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر ليفربول اليوم 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا ستتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب "آنفيلد" معقل فريق ليفربول الإنجليزي، عندما يلتقي مع ضيفه نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اونلاين yalla shoot محمد صلاح وستكون مباراة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح أمام نابولي مصيرية للفريق الإنجليزي، في تأهله لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة التي فائز بها الريدز 5 مرات من قبل وكان أخرها عام 2005 على حساب ميلان الإيطالي في نهائي أسطنبول الشهير.





يحتاج ليفربول للفوز ولا شيئًا غير أمام نابولي لكي يتأهل رسميًا إلى دور الستة عشر للبطولة الأوروبية الكبري، الفريق الإنجليزي يريد الفوز بنتيجة 1-0 أو 2-0 لضمان التأهل دور النظر لنتيجة مباراة باريس سان جيرمان أمام النجم الأحمر، كمان يمكن لرفاق محمد صلاح أن يتأهلوا بالفوز على نابولي بأي نتيجة لكن شرط أن يتعادل الفريق الباريسي مع ريد ستار في المقابلة الأخري في نفس المجموعة.





ويدخل ليفربول هذه المباراة وهو متصدرًا لترتيب جدول الدوري الإنجليزي للمرة الأولي هذا الموسم، وذلك بعد فوزه الساحق على بورنموث 4-0 في المباراة التي سجل فيها محمد صلاح (هاتريك)، وخسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين نظيفين.





موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة

تنقل مباراة ليفربول ضد نابولي على قناة بي إن سبورتس الأولي bein sports 1 بتعليق المعلق المصري أحمد الطيب في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت القاهرة.





مشاهدة ليفربول ونابولي