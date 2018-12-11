هاي كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 (دوري ابطال اوروبا) Liverpool HD كول كورة

يسعى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح لحجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا عندما يستضيف نابولى الإيطالى فى العاشرة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة.





ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.





ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضى ليعتلى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبى بعد التوهج المحلى، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فى شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافى المسابقة برصيد 10 أهداف متساوياً مع أوباميانج لاعب أرسنال.

وأصبح وصيف بطل النسخة الماضية مهددا بالخروج المبكر، حيث يحتاج لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده فى دور الـ16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التى ستقام فى نفس التوقيت بينما يكفى نابولى الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل بالفوز على نابولى بأى نتيجة فى حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودع محمد صلاح ورفاقه كل المسابقات الأوروبية الموسم الحالى مبكراً، فى حال الخسارة أمام نابولى وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".