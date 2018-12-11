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الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:21 م
الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)
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مروى الجلاصي
 
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إنتظم اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بمقر إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، حفل تسلم رسمي لـ15 مخبرا متنقّلا منحتها بعثة الإتّحاد الأوروبّي بتونس لفائدة إدارة الشرطة الفنيّة والعلميّة.

و تأتي المنحة من أجل تطوير قدراتها في مجال البحث عن الأدلّة وحسن إستغلال مسرح الجريمة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية تعاون لدعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن.

وقد أشرف على موكب التسلّم السيد المدير العام للمصالح المشتركة بحضور السيد مدير إدارة الشرطة الفنية والعلمية، وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)
الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)
الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)
الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)
الشرطة الفنية تتسلم من الإتّحاد الأوروبّي 15 مخبرا متنقلا (صور)
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