صالح جمعة يكشف كواليس مكالمته مع رمضان صبحي

قال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه على تواصل مع رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي وتحدث معه حول عودته للأهلي في يناير.









وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تحدثت منذ فترة قريبة مع رمضان صبحي حول عودته للأهلي وأخبرني بأنه لا يعلم شيئا حول هذا الأمر".









وتابع "أتمنى من رمضان الاستمرار في تجربته الاحترافية في الدوري الإنجليزي، فعلى الرغم من أنه كان نصف فريق الأهلي في عهد مارتن يول لكن أتمنى يبقى في إنجلترا".



