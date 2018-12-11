لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى منذ 15 عاما
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:27 م
أحمد جمال أحمد
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سجل كأحد أبرز الأفلام الرومانسية التي ستخلد في تاريخ السينما منذ طرحه في عام 2003 لما قدمه به أبطاله من أداء استثنائي.
وبعد مرور 15 عام على عرضه للمرة الأولى، نجحت مجلة EW في لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى بالكامل في صورة تذكارية تكشف مدى التغير الذي طرأ عليهم جميعا.
ومن أبطال الفيلم الظاهرين في الصورة النجم ليام نيسون وكيرا نايتلي والنجم هيو جرانت والنجم كولين فيرث.
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