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لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى منذ 15 عاما

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:27 م
لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى منذ 15 عاما
فيلم love actually
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أحمد جمال أحمد
 
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سجل كأحد أبرز الأفلام الرومانسية التي ستخلد في تاريخ السينما منذ طرحه في عام 2003 لما قدمه به أبطاله من أداء استثنائي.


وبعد مرور 15 عام على عرضه للمرة الأولى، نجحت مجلة  EW في لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى بالكامل في صورة تذكارية تكشف مدى التغير الذي طرأ عليهم جميعا.


ومن أبطال الفيلم الظاهرين في الصورة النجم ليام نيسون وكيرا نايتلي والنجم هيو جرانت والنجم كولين فيرث.
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