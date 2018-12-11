لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى منذ 15 عاما

سجل كأحد أبرز الأفلام الرومانسية التي ستخلد في تاريخ السينما منذ طرحه في عام 2003 لما قدمه به أبطاله من أداء استثنائي.









وبعد مرور 15 عام على عرضه للمرة الأولى، نجحت مجلة EW في لم شمل أبطال فيلم love actually للمرة الأولى بالكامل في صورة تذكارية تكشف مدى التغير الذي طرأ عليهم جميعا.







