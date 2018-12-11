رابط لايف كورة ستار مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء بث مباشر في البطولة العربية للأندية

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي ستجمع بين الرجاء الرياضي المغربي والإسماعيلي المصري مساء يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في ختام مباريات دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.





الرجاء الرياضي المغربي بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو تمكن قبل أيام قليلة من التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لذا فإن الفريق في حالة جيدة، وهو يسعى للفوز على الإسماعيلي والتأهل للدور القادم من البطولة العربية، ويحتاج فريق الرجاء الرياضي المغربي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور القادم.





أما فريق الإسماعيلي المصري فهو الآخر يعيش حالة جيدة بعض الشئ، الفريق المصري الذي تمكن من التأهل لدور ال32 من دوري أبطال أفريقيا قبل أيام، يسعى هو الآخر للمضي قدماً في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ويحتاج الدروايش للتعادل الإيجابي على الأقل من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية.





موعد مباراة الاسماعيلي والرجاء

وقد تقرر أن تُجرى أحداث لقاء الإياب بين الإسماعيلي والرجاء الرياضي المغربي مساء يوم الثلاثاء في البطولة العربية للأندية الأبطال، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي والرجاء

ويمكن لجماهير الفريقين مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي أمسية الثلاثاء من خلال شبكة قنوات أبوظبي الرياضية والمالكة لحقوق بث مباريات البطولة العربية للأندية.







