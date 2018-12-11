kora online | مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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يقدم لكم موقع الفجر خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم كورة لايف أون لاين، حيث يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً على نظيره فريق برشلونة الإسباني مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب الكامب بإقليم كتالونيا، وستكون مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام مباشر في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا مشاهدة بث مباشر برشلونة ضد توتنهام كورة لايف يلا شوت الجديد.





قبل انطلاق مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر يحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق توتنهام هوتسبير في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.أما على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا وتحديداً في المجموعة الثانية، يحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة الترتيب مع امتلاكه في رصيده 13 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق توتنهام هوتسبير في الوقت الحالي المركز الثاني في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 7 نقاط.





وفي آخر 3 مباريات جمعت بين فريق برشلونة وبين نظيره فريق توتنهام هوتسبير على مستوى جميع البطولات، نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراتين، وفي مقابل ذلك فشل فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار في أي مباراة على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير.





وفي آخر 3 مباريات جمعت بينهما أيضاً نجح فريق برشلونة في تسجيل سبعة أهداف في شباك نظيره فريق توتنهام هوتسبير، وفي مقابل ذلك نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل خمسة أهداف في شباك نظيره فريق برشلونة، علماً بأن آخر مباراة بينهما كانت قد انتهت على وقع فوز فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.





ويُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الموسم الحالي على مستوى جميع البطولات، وذلك بعدما نجح في تسجيل 17 هدفاً لمصلحة فريقه الكتالوني سواء في بطولة الدوري الإسباني أو حتى في بطولة دوري أبطال أوروبا.





أما على الجانب المقابل يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي على مستوى جميع البطولات، وذلك بعدما نجح في تسجيل 13 هدفاً لمصلحة فريقه اللندني سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في بطولة دوري أبطال أوروبا.





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