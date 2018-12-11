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بوتين يرفض تخفيف العقوبات عن الأجانب في روسيا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:23 م
بوتين يرفض تخفيف العقوبات عن الأجانب في روسيا
فلاديمير بوتين
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وكالات
 
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لفكرة تخفيف العقوبات عن المواطنين الأجانب، لأن ذلك لن يكون عادلا.

وقال بوتين خلال جلسة المجلس الروسي لحقوق الإنسان: "بخصوص تخفيف العقوبات عن المواطنين الأجانب، ترحيلهم من البلاد بدلا من العقوبات الجنائية أو تغريمهم، أنا لا أوافق".

وتابع  الرئيس الروسي: "انظروا، نحن سنضع المواطنين الروس والمواطنين الأجانب في مواقف (فئات) مختلفة، لارتكاب نفس الجرم، سيقبع المواطن الروسي خلف القضبان بينما سيرحل الأجنبي إلى وطنه. يا له من عقاب".

ولفت بوتين إلى أن روسيا لا يوجد لديها نظام التأشيرات مع معظم بلدان رابطة الدول المستقلة، مشيرا: "قمنا بترحيل شخص ما إلى وطنه؛ ثم صعد على متن طائرة في المطار وعاد إلى مدينة أخرى في روسيا الاتحادية، ثم نزل من الطائرة وذهب للنزهة وهذا كل شيء، انتهت العقوبة".


وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الروسي، ميخائيل فيدوتوف، قد اقترح في وقت سابق إدخال نوع جديد من العقوبة للأجانب في روسيا: الطرد لارتكاب جرائم بسيطة أو متوسطة الخطر مع حظر الدخول لعدة سنوات.

المزيد عن: فلاديمير بوتين روسيا رفض تخفيف العقوبات الأجانب
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