نافاس قد يلعب مباراته الأخيرة في 2018 غدًا

كشفت تقارير صحفية اسبانية، إلى أن غدًا الأربعاء، يمكن أن يلعب خلاله الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الاسباني، مباراته الأخيرة في عام 2018.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الاسبانية، فإنه من الممكن أن يلعب كيلور نافاس مباراته الاخيرة في عام 2018 غدا ضد سيسكا موسمو في البرنابيو.



على الرغم من أن حارس مرمى سولاري بدوري الابطال هو كورتوا، لكن الفريق يتصدر مجموعته بالابطال، ولا يوجد ما يمكن ان يغير الترتيب بالمجموعة، لذا يمكن للمدرب أن يستغل هذه الفرصة لإراحة كورتوا.





بعد ذلك، لن يلعب نافاس مرة أخرى حتى عام 2019 إلا إذا تعرض حارس المرمى البلجيكي لإصابة أو طرد، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن مباراته القادمة ستكون في يناير، في مباراة ذهاب كأس الملك، المسابقة الوحيدة التي يلعبها نافاس منذ تغيير المدرب.



