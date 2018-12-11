ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منى عراقي تفجر مفاجأة: "أنا هموت"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:21 م
منى عراقي تفجر مفاجأة: أنا هموت
منى عراقي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

نشرت قناة النهار تنويه عن حلقة اليوم عبر الصفحة الرسمية لقناتها بنشر صورة للإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج المهمة قائلة " أنا هموت أقسم بالله ، ادعوا لي بحسن الخواتيم ".

وأضافت" انتظرونا اليوم فى مهمة جديدة عن رسايل الموت .. وصلتنى رسالة منه".

يذكر أن برنامج المهمة يعرض يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع فى العاشرة مساءً على شاشة قناة النهار.

المزيد عن: نجوم الفن منى عراقي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار منى عراقي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
1
x
17:00
2
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
0
x
21:00
0
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان