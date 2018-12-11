منى عراقي تفجر مفاجأة: "أنا هموت"
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:21 م
الفجر الفني
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نشرت قناة النهار تنويه عن حلقة اليوم عبر الصفحة الرسمية لقناتها بنشر صورة للإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج المهمة قائلة " أنا هموت أقسم بالله ، ادعوا لي بحسن الخواتيم ".
وأضافت" انتظرونا اليوم فى مهمة جديدة عن رسايل الموت .. وصلتنى رسالة منه".
يذكر أن برنامج المهمة يعرض يومى الإثنين والثلاثاء من كل
أسبوع فى العاشرة مساءً على شاشة قناة النهار.
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