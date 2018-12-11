البورصات الأوربية تتعافي في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:19 م
وكالات
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تعافت البورصات الأوربية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 1.5%، مع التفاؤل بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 3.6% ليكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية مع آمال حدوث تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن "ليو هي" نائب رئيس الوزراء الصيني تحدث عبر الهاتف مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي وروبرت ليثيزر الممثل التجاري.
كما صرح الرئيس دونالد ترامب أن هناك محادثات مثمرة للغاية مستمرة مع الصين، في الوقت الذي ذكر فيه تقرير صحفي أن بكين تخطط لخفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية.
فيما أعلنت الحكومة البريطانية أن البرلمان سوف يقوم بالتصويت على صفقة البريكست قبل 21 يناير المقبل
وكانت الأسهم الأوروبية شهدت خسائر قوية بجلسة أمس بلغت 2% مع تطورات البريكست.
وفي بيانات اقتصادية، تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا خلال نوفمبر، فيما ارتفع متوسط أجر الفرد في بريطانيا بأعلى وتيرة في 10 سنوات.
وعند نهاية تعاملات اليوم، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 1.5% مسجلاً 344.1 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنحو 1.3% إلى 6806.9 نقطة.
كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 10780.5 نقطة، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 1.3% إلى 4806.2 نقطة.
وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو بنحو0.4% أمام الدولار ليصل إلى 1.1313 دولار.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 2% في ختام تعاملات أمس الإثنين مع تطورات البريكست وخسائر الأسواق العالمية.
وكانت أسهم السيارات ضمن الأسوأ أداءً في البورصات الأوروبية حيث تراجعت بنحو 2.8% مع إغلاق جميع القطاعات في النطاق الأحمر.
وتعرضت الأسهم الأوروبية للضغط بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل تصويت البرلمان على البريكست، لكنها لم تتحد موعداً بديلاً لذلك، ليتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 21 شهراً.
وتأتي خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع قوي للأسهم اليابانية عند الإغلاق إلى جانب هبوط حاد لـ"وول ستريت" خلال التعاملات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد التوترات التجارية.
وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر الماضي، فيما انخفض الإنتاج الصناعي بالمملكة المتحدة بأكثر من التقديرات.
وفي بيانات أخرى، تراجعت ثقة المستثمرين باقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في 4 سنوات.
وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 1.9% إلى 338.9 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8% إلى 6721.5 نقطة.
كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 10622.07 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 1.5% مسجلاً 4742.3 نقطة.
وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1368 دولار..
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