اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام يلا شوت مجانا| Barcelona دوري الابطال كورة ستار

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مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر كورة لايف اون لاين بتاريخ 11/12/2019 بدوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار محبي كرة القدم صوت ملعب كامب نو، من أجل متابعة مباراة برشلونة وتوتنهام، حيث يستضيف الفريق الكتالوني منافسه الإنجليزي مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام مباشر يوتيوب بدون تقطيع يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو مرتاح، خاصة أنه يعتلي صدارة المجموعة الثانية منذ المباراة الماضية التي تعادل خلالها أمام انتر الايطالي، لا سيما أنه أكد تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، وتعد المواجهة بمثابة تحصيل حاصل لرفاق ميسي، ويعيش البرسا فترة جيدة، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد، ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز ومواصلة كسر الأرقام القياسية وختام دور المجموعات بدون خسارة.





في المقابل، يحتاج فريق توتنهام الإنجليزي إلى الفوز على العملاق الإسباني، حتى يبقي على حظوظه بالتأهل للدور التالي من المسابقة، خاصة أنه مواجهتة اليوم ستكون صعبة، لأن النتيجة سوف تعتمد على ما سيحققه الانتر أمام آيندهوفن، لذلك يجب أن يفوز بنفس النتيجة، حتى يتقاسم الفريقان نفس عدد النقاط، التي ستعطى الأفضلية للفريق اللندني، وفي الدوري المحلي، يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متقدما على تشيلسي الرابع بفارق نقطتين، وعن ليفربول المتصدر بـ6 نقاط.





متابعة مباراة برشلونة اليوم والغيابات والتشكيل المتوقع في التشامبيونزليغ، يفقد البلوغرانا مدافعه الفرنسي أومتيتي للإصابة، بالإضافة إلى غياب سيرجي روبيرتو لنفس السبب، وبعد حجز الفريق الكتالوني بطاقة التأهل لدور الستة عشر، سوف يدفع فالفيردي باللاعبين الاحتياطيين، أبرزهم دينيس سواريز، توماس فيرمايلين.





سيكون موعد مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم بدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، القنوات الناقلة هي قناة بي ان سبورت HD3 بصوت المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.