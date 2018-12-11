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ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي لـ"مستقبل وطن" بالوادي الجديد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:22 م
ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي لـمستقبل وطن بالوادي الجديد
صورة أرشيفية
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نظمت أمانة "مستقبل وطن" في الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي بقرية "عين شمس"، بمشاركة بعض أخصائيي العلوم السياسية، بجانب تنظيم دعوة توعوية حول ضرورة الاهتمام بالصحة بوجه عام، في مدرسة "موط" بمدينة الداخلة.

فيما حرص حزب مستقبل وطن، على تنظيم إحدى فعالياته وأنشطته الحزبية، داخل محافظة الوادى الجديد، بمشاركة قيادات حزبية وشعبية.

واضطلع أمين الحزب بالمحافظة بافتتاح معرض لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بقاعة جمعية تنمية المجتمع بمدينة بلاط.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الوادى الجديد، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وبعض الأئمة وتوزيع الجوائز عليهم بمقر دار مناسبات مدينة باريس بحضور بعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

فضلًا عن إطلاق عدة ورش عمل لتدريب الشباب حول تنمية مهارات التفكير والإبداع بمشاركة بعض المتخصصين فى مجال التنمية البشرية بمدينة الخارجة.
المزيد عن: مصر مستقبل وطن مدينة باريس الوادي الجديد الفيوم اخبار أمانة حزب مستقبل
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