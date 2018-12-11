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"السوق المالية" تغرِّم 4 شركات كبرى.. لهذا السبب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:20 م
السوق المالية تغرِّم 4 شركات كبرى.. لهذا السبب
السوق المالية
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الفجر السعودي
 
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عاقبت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء 4 شركات كبرى؛ بفرض غرامات، لمخالفتها لبعض مواد طرح الأوراق المالية، وإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في نتائجها المالية؛ حيث تشمل القائمة: الشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة العربية للأنابيب، وشركة أميانتيت العربية السعودية، وشركة الكابلات السعودية.

              

وأوضحت هيئة سوق المال، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الهيئة أصدر قراراً يقضي بفرض غرامات مالية على 4 شركات مدرجة، كالتالي:

 

أولاً: فرض غرامة مالية 20 ألف ريال على شركة الكابلات السعودية؛ وذلك لقيامها بالإفصاح عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول” بتاريخ 6 أغسطس 2018 عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

 

ثانياً: فرض غرامة مالية 20 ألف ريال على الشركة العالمية للتأمين التعاوني؛ لقيامها بالإفصاح عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية “تداول” بتاريخ 8 أغسطس 2018 بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

 

ثالثاً: فرض غرامة مالية 20 ألف ريال على شركة أميانتيت العربية السعودية؛ وذلك لقيامها بالإفصاح عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية “تداول” بتاريخ 5 أغسطس 2018 بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

 

رابعاً: فرض غرامة مالية 20 ألف ريال على الشركة العربية للأنابيب؛ وذلك لقيامها بالإفصاح عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية “تداول” بتاريخ 8 أغسطس 2018 بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.​​​

 

وأوضحت أن الغرامات جاءت بسبب مخالفات الشركات المذكورة للفقرة (أ) من المادة 61 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة والخاصة بإعلانات الشركات.

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