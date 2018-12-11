كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli في دوري ابطال اوروبا موسم 2018-2019 بث مباشر اليوم

على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا وتحديداً المجموعة الثالثة، يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، وفي مقابل ذلك يحتل فريق نابولي في الوقت الحالي المركز الأول في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 9 نقاط.





وفي آخر أربع مباريات جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق نابولي على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراتين، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط أيضاً.





وفي آخر أربع مباريات جمعت بين الفريقين أيضاً، نجح فريق ليفربول في تسجيل 8 أهداف في شباك نظيره فريق نابولي، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تسجيل هدفين فقط لا غير في شباك نظيره فريق ليفربول، علماً بأن آخر مواجهة جمعت بينهما عرفت فوز فريق نابولي بهدف وحيد دون مقابل.





ويُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول على مستوى جميع البطولات في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 12 هدفاً لمصلحة فريق الريدز سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في بطولة دوري أبطال أوروبا.





أما على الجانب المقابل يُعتبر الإيطالي لورينزو إنسيني هو هداف فريق نابولي على مستوى جميع البطولات في الموسم الحالي مثله مثل زميله البلجيكي دريس ميرتينيز، وذلك بعدما نجح كلاً منهما في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريق نابولي.





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