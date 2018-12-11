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نقيب الصحفيين يتعهد بإنهاء أزمة العضويات المُستثناة بنادي الزمالك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:19 م
نقيب الصحفيين يتعهد بإنهاء أزمة العضويات المُستثناة بنادي الزمالك
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه سيعرض مشكلة العضويات المُستثناة بنادي الزمالمك على مجلس النقابة؛ ليقوم بحل تلك الأزمة والمساعدة في إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية من وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب، على اعتبار أنها عضويات مُستحقة لفئات تستحق المساندة والتقدير من جميع فئات المجتمع. 


جاء ذلك على خلفية لقاء جمع "سلامة" بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس نادي الزمالك، لإنهاء الأزمة التي وقعت بين النادي والنقابة، وذلك بحضور وفد من النواب ضم كلًا من: "الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، النائب ايهاب الخولبي، النائب محمد الحسيني"؛ حيث تم الاتفاق على تمكين الزملاء من ممارسة عضويتهم الكاملة بالنادي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين. 



وكان أعلن "سلامة" عن قيامه بالاتفاق مع رئيس نادي الزمالك على حل مشكلة الصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك إثر لقاء بين الجانبين تم بدعوة من وزير الشباب والرياضة.
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