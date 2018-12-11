مستقبل وطن بالفيوم يوزع 5 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة

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استأنفت حملة حزب مستشقبل وطن بالفيوم، التي أطلقها لمساعدة الأسر الفقيرة في تحمل برودة الشتاء، حيث وزع 5 آلاف بطانية، على الأسر الفقيرة بعدة قرى مزكزي "أبشواي - أطسا".



وقال المهندس عبد القادر الجارحي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أنه تم اليوم توزيع آلف لحاف من أغطية الشتاء بقرية بقرية قلمشاة التابعة لمركز أطسا.



وأضاف الجارحي أن الحملة مستمرة لتوزيع أغطية الشتاء على جميع مراكز المحافظة بالكامل، ويأتى فى اطار المبادرات التى يقوم بها حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم،وتحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم خاصة محدودى الدخل وغير القادرين.



فيما أقيم على مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الحفل الختامي للمسابقة الثقافية للمدارس الثانوية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحى، الأمين العام، وبحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس عماد سعد حموده، عضو الأمانة العامة للحزب المشرف العام على قطاعات الجمهورية.

