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جاك جلينهال بطلا للنسخة الإنجليزية للفيلم الدينماركي The Guilty

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:15 م
جاك جلينهال بطلا للنسخة الإنجليزية للفيلم الدينماركي The Guilty
جاك جلينهال
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أحمد جمال أحمد
 
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كشفت مصادر صحفية عن اختيار النجم الشاب جاك جلينهال للظهور كبطل رئيسي للنسخة الإنجليزية من الفيلم الدينماركي  The Guilty. 

وأدى ترشح فيل  The Guilty لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي في العام الماضي لشراء إحدى شركات الإنتاج الأمريكية لحقوق تصويره وطرحه بصالات العرض باللغة الإنجليزية.

يذكر أن جاك جلينهال يستعد للظهور بشخصية ضمن أفلام marvel كأحد أعضاء شخصية الرجل العنكبوت الخارقة.

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