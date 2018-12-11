جاك جلينهال بطلا للنسخة الإنجليزية للفيلم الدينماركي The Guilty
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:15 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
كشفت مصادر صحفية عن اختيار النجم الشاب جاك جلينهال للظهور كبطل رئيسي للنسخة الإنجليزية من الفيلم الدينماركي The Guilty.
وأدى ترشح فيل The Guilty لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي في العام الماضي لشراء إحدى شركات الإنتاج الأمريكية لحقوق تصويره وطرحه بصالات العرض باللغة الإنجليزية.
يذكر أن جاك جلينهال يستعد للظهور بشخصية ضمن أفلام marvel كأحد أعضاء شخصية الرجل العنكبوت الخارقة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما جاك جلينهال بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار جاك جلينهال أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements