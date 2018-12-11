عاجل.. شكري نجيب يقود تشكيل الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، تشكيل الدراويش أمام الرجاء المغربى، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد فوزى فى حراسة المرمى .

باهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه فى خط الدفاع.

عماد حمدى ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدى وحسنى عبد ربه ولسعد الجزيرى فى خط الوسط .





شكرى نجيب فى خط الهجوم.