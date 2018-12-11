ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. شكري نجيب يقود تشكيل الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:16 م
عاجل.. شكري نجيب يقود تشكيل الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، تشكيل الدراويش أمام الرجاء المغربى، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد.

 

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 محمد فوزى فى حراسة المرمى .

 

باهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه فى خط الدفاع.

 

عماد حمدى ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدى وحسنى عبد ربه ولسعد الجزيرى فى خط الوسط .


شكرى نجيب فى خط الهجوم.

المزيد عن: كورة رياضة الرجاء المغربي البطولة العربية الإسماعيلي أخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
1
x
17:00
2
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
0
x
21:00
0
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان