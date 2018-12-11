صالح جمعة: أنا أحرف من شقيقي وهذه كواليس حديثي معه حول مباراة القمة

قال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه أحرف من شقيقه عبد الله لاعب نادي الزمالك.









وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :" عبد الله يطالبني دائما بالعودة للعب لكي يستمتع بمهاراتي، وأنا أحرف منه".









وتابع "عندما يخسر الزمالك يقوم بالاتصال بالمنزل للاطئمان هل أنا متواجد أم لا؟ خوفا من أن أقوم بالسحرية منه"









وواصل "شقيقي يقول بأن يواجه الزمالك في الوقت الحالي، وأخبرته بأن مباريات القمة مختلفة، حتى لو أي فريق يكون متعرضا للخسارة في مباريات كثيرة".



