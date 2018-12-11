مستقبل وطن بالشرقية يكرّم المتفوقين دراسيًا



وقال الدكتور محمد سليم الأمين العام لمستقبل وطن بالمحافظة في تصريحات سابقة، أن هذا العمل نابع من عقيدة الحزب في تقديم خدمات مباشرة علي أرض الواقع تمس المواطن وتهمه لاسيما في مجال الرعاية الصحية، حيث نري أن دور الأحزاب غير مقتصر علي السياسة فقط، بل لابد من النزول للشارع مع المواطن، وتفعيل أدوار مختلفة، من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة ومساندتها، في إطار رؤية 2030 التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمصر وبناء الإنسان عبر تقديم خدمة صحية وتعليمية وتوعوية له ليصبح شريكًا أساسيآ في إعادة بناء هذا الوطن.



وزعت أمانة مستقبل وطن في محافظة الشرقية، العديد من الجوائز المادية وشهادات تقدير على بعض الطلبة المتفوقين دراسيًا بعدة مدارس في مدينتي "مشتول السوق، وههيا"، في إطار تحيز الطلاب بكل المراحل الدراسية بالمحافظة.كما نظم الحزب قافلة لتوقيع الكشف الطبي عليهم تمهيد لإجراء عمليات للمرضي المستحقين منهم مجانا، عقب انتهاء عمليات الفحص الأولية عبر القافلة التي تمركزت أمام مستشفي المنتزة التخصصي بالزقازيق.