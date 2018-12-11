ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صالح جمعة: ترزيجيه أفضل لاعب في تركيا وأتوقع احترافه في إنجلترا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:14 م
صالح جمعة: ترزيجيه أفضل لاعب في تركيا وأتوقع احترافه في إنجلترا
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
 
قال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن محمود حسن تريزيجيه أفضل لاعب في تركيا.


وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :" أتوقع في أقرب وقت أن يحترف في الدوري الإنجليزي، لأنه يقدم مستويات هائلة في الدوري".


وتابع :"مدرب الفيصلي أخبرني بأن تريزيجيه لاعب رائع ويقدم مستويات كبيرة في تركيا".


وواصل :"وكيل اللاعب له دور كبير في انتقال أي لاعب لأي ناد، وأنا أمتلك وكيل محترم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
1
x
17:00
2
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
0
x
21:00
0
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان