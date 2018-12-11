صالح جمعة: ترزيجيه أفضل لاعب في تركيا وأتوقع احترافه في إنجلترا
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:14 م
علي نبوي
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قال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن محمود حسن تريزيجيه أفضل لاعب في تركيا.
وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :" أتوقع في أقرب وقت أن يحترف في الدوري الإنجليزي، لأنه يقدم مستويات هائلة في الدوري".
وتابع :"مدرب الفيصلي أخبرني بأن تريزيجيه لاعب رائع ويقدم مستويات كبيرة في تركيا".
وواصل :"وكيل اللاعب له دور كبير في انتقال أي لاعب لأي ناد، وأنا أمتلك وكيل محترم.
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