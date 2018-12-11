صالح جمعة: ترزيجيه أفضل لاعب في تركيا وأتوقع احترافه في إنجلترا

قال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن محمود حسن تريزيجيه أفضل لاعب في تركيا.









وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :" أتوقع في أقرب وقت أن يحترف في الدوري الإنجليزي، لأنه يقدم مستويات هائلة في الدوري".









وتابع :"مدرب الفيصلي أخبرني بأن تريزيجيه لاعب رائع ويقدم مستويات كبيرة في تركيا".









وواصل :"وكيل اللاعب له دور كبير في انتقال أي لاعب لأي ناد، وأنا أمتلك وكيل محترم.



